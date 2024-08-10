Минобороны РФ: Су-34 ударил бомбами ОДАБ-500 по объектам ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на 10 августа ударил объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по скоплению военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии