Приморский краевой суд подтвердил: у семьи экс-ректора ВГУЭС заберут всё

Приморский краевой суд подтвердил законность решения, вынесенного ранее Ленинским районным судом, о передаче в собственность Российской Федерации активов, принадлежавших бывшему руководителю ВГУЭС Геннадию Лазареву и связанным с ним лицам.
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