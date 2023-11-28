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Без названия

Без названия

Комплекс РЭБ "Волнорез" наверенный на анти-дрон козырек одного из танков 36-й армии.Недавно 12 таких штук закупили для танкистов 5-й танковой бригады.

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