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Жабы заполонили тропы Таганая

Жабы заполонили тропы Таганая

Южноуральцев предостерегли от встреч с земноводными. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», сейчас, когда у этих таганайских земноводных начался брачный период, они активно перемещаются.

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