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Дмитриев о Роналду и Месси: «Совершенно разные футболисты. Один сделал себя сам, другой просто с другой планеты»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев сравнил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

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