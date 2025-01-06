Юрист Хаминский: подарки, полученные не от членов семьи, облагаются налогом

Руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости, что те, кто получил не от членов семьи и родственников в подарок недвижимость, транспортные средства или акции, будут вынуждены заплатить налог на доходы физических лиц.