ЦИК утвердил федеральные списки кандидатов для выборов в Госдуму 2026 года

Ранее 3 июля партия прямой демократии провела предвыборный съезд, на котором был утвержден федеральный список из 240 кандидатов, разделённых на 40 региональных групп, охватывающих территории, где партия планирует выставить своих представителей.
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