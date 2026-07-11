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Регионы России

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ЦИК утвердил федеральные списки кандидатов для выборов в Госдуму 2026 года

ЦИК утвердил федеральные списки кандидатов для выборов в Госдуму 2026 года

Ранее 3 июля партия прямой демократии провела предвыборный съезд, на котором был утвержден федеральный список из 240 кандидатов, разделённых на 40 региональных групп, охватывающих территории, где партия планирует выставить своих представителей.

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