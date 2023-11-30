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Мировое обозрение

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AOC представила 34-дюймовые изогнутые игровые WQHD-мониторы с частотой обновления до 180 Гц

AOC представила 34-дюймовые изогнутые игровые WQHD-мониторы с частотой обновления до 180 Гц

Компания AOC представила два 34-дюймовых игровых монитора — CU34G2XE/BK и CU34G2XP/BK. В основе каждой из новинок используется изогнутая VA-матрица с радиусом кривизны 1500R и поддержкой разрешения WQHD, то есть 3440 × 1440 пикселей.

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