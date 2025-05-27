Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Жена Макрона при всех ударила его по лицу: «Что, если Брижит русская шпионка?»

Жена Макрона при всех ударила его по лицу: «Что, если Брижит русская шпионка?»

В Сети разлетелось видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон дала пощечину своему мужу — президенту страны Эммануэлю Макрону.

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