Жена Макрона при всех ударила его по лицу: «Что, если Брижит русская шпионка?»

В Сети разлетелось видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон дала пощечину своему мужу — президенту страны Эммануэлю Макрону.
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