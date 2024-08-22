Гурулёв: власти региона обанкротили предприятие, которое помогало тушить пожары

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев обвинил власти региона в том, что они обанкротили краевое предприятие КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья», которое ранее обеспечивало техникой для тушения пожаров.
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