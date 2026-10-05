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Татар-информ

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КХЛ представила логотип и фирменный стиль Недели звезд хоккея 2027 в Минске

КХЛ представила логотип и фирменный стиль Недели звезд хоккея 2027 в Минске

Фото: khl.ru Континентальная хоккейная лига презентовала логотип и айдентику Фонбет Недели звезд хоккея 2027, которая пройдёт с 5 по 7 февраля в Минске на «Минск-Арене».

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