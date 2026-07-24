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Царьград

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Kyodo: Такаити планирует провести кадровые перестановки в ЛДП

Kyodo: Такаити планирует провести кадровые перестановки в ЛДП

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити готовит перестановки в кабинете министров и ЛДП. Изменения затронут посты министра финансов и генсека партии.

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