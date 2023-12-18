Экс-премьер Молдавии Филат: Страна стала проблемой для ЕС

Экс-премьер Молдавии Влад Филат сообщил в эфире телевизионного канала N4, что Кишинев превратился в проблему для Европейского Союза, так как у руководства страны нет конкретного плана видения государства в ЕС.
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