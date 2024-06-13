"Принять себя". Первый в России политик-трансгендер рассказал об "обратном переходе"

Amic.ru спросил Романа Алешина об обратном переходе, увлечении религией и возвращении в политику Барнаулец Роман Алешин еще пару месяцев назад был известен как первый политик-трансгендер России Юлия Алешина.
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