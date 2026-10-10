Один закон для всех: почему этнические анклавы угрожают правовому единству России

Россия исторически является многонациональной страной, и это её безусловная сила. Однако в последние годы всё чаще поднимается тема, о которой ранее предпочитали говорить шёпотом или маскировать эвфемизмами: формирование этнических анклавов и связанных с ними преступных группировок.
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Плохо работают на этом поприще те, от кого зависит порядок. Возможно имеется коррупция, не могу утверждать, только предполагаю. Иначе вопросов не было бы априори.