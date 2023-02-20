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21 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

21 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

21 февраля – 52 день года, до Нового года осталось 313 дней. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 14 декабря в разные года в России и Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.

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