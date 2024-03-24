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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Платформа SKWEEK, транслирующая матчи французской лиги LNB, столкнулась с финансовыми проблемами

Сделка была подписана в прошлом июне между LNB, каналом L’Equipe и цифровой платформой SKWEEK, работающей через интернет.

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