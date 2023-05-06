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Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости

Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости

1. Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» и партнерами за поездку в Саудовскую Аравию. Аргентинец опубликовал видео в соцсети, по его словам, он думал, что после игры с «Лорьяном» у команды будет выходной.

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