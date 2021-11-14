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И всё-таки Сербия! Их устраивала ничья, но Криштиану Роналду и Португалия проиграли в Лиссабоне матч года

И всё-таки Сербия! Их устраивала ничья, но Криштиану Роналду и Португалия проиграли в Лиссабоне матч года

ЧМ-2022. Европа. Квалификация. 10-й тур Участниками финального турнира ЧМ-2022 стали на сегодняшний день семь европейских команд - Сербия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия, Германия.

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