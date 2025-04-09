Все шестикурсники медвуза страдают депрессией из-за «хронического учебного стресса» и предстоящего трудоустройства

Новгородские учёные провели исследование с участием 89 студентов первого, третьего и шестого курсов Южно-Уральского медуниверситета: 58 юношей и 31 девушка, рассказал автор работы, директор Института медицинского образования Новгородского госуниверситета им.
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