Продюсер Final Fantasy 16 хочет сделать новую игру из серии Final Fantasy Tactics Слухи о поте...

Продюсер Final Fantasy 16 хочет сделать новую игру из серии Final Fantasy TacticsСлухи о потенциальном ремастере Final Fantasy Tactics ходят уже несколько лет, и хотя официальных сведений о том, существует ли он, по-прежнему нет, продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida), который также является геймдиректором и… источник.
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