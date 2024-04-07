Продюсер Final Fantasy 16 хочет сделать новую игру из серии Final Fantasy Tactics Слухи о поте...

Продюсер Final Fantasy 16 хочет сделать новую игру из серии Final Fantasy TacticsСлухи о потенциальном ремастере Final Fantasy Tactics ходят уже несколько лет, и хотя официальных сведений о том, существует ли он, по-прежнему нет, продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida), который также является геймдиректором и… источник.