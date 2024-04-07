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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продюсер Final Fantasy 16 хочет сделать новую игру из серии Final Fantasy Tactics Слухи о поте...

Продюсер Final Fantasy 16 хочет сделать новую игру из серии Final Fantasy Tactics Слухи о поте...

Продюсер Final Fantasy 16 хочет сделать новую игру из серии Final Fantasy TacticsСлухи о потенциальном ремастере Final Fantasy Tactics ходят уже несколько лет, и хотя официальных сведений о том, существует ли он, по-прежнему нет, продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida), который также является геймдиректором и… источник.

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