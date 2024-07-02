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Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Число специалистов пожарно-спасательного гарнизона Москвы приблизилось к 18 тысячам. Площадкой для их подготовки и тренировок является учебный центр в Апаринках, который реконструировали около шести лет назад, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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