Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Число специалистов пожарно-спасательного гарнизона Москвы приблизилось к 18 тысячам. Площадкой для их подготовки и тренировок является учебный центр в Апаринках, который реконструировали около шести лет назад, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.