Спорные фото «детей-маугли» на основе невероятных, но правдивых историй

Картина выходит, мягко говоря, непричесанной. На снимках пахнет сыростью, страхом, а иногда и курятником… Джулия Фуллертон-Баттен, известная своим талантом превращать камеру в увеличительное стекло социальных парадоксов, решила взглянуть на тех, кого природа воспитывала по своим правилам: одичавших детей.