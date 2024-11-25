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Спорные фото «детей-маугли» на основе невероятных, но правдивых историй

Спорные фото «детей-маугли» на основе невероятных, но правдивых историй

Картина выходит, мягко говоря, непричесанной. На снимках пахнет сыростью, страхом, а иногда и курятником… Джулия Фуллертон-Баттен, известная своим талантом превращать камеру в увеличительное стекло социальных парадоксов, решила взглянуть на тех, кого природа воспитывала по своим правилам: одичавших детей.

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