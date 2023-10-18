Во всех машинах Chery, Omoda и Jaecoo появится интернет с Яндексом, «ВКонтакте» и играми

Компания Chery уже в декабре планирует начать поставлять в Россию так называемые подключенные автомобили, о чем стало известно «Китайским автомобилям» о время глобальной конференции Chery International User Summit в Уху.
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