МОЯ СТРАНАПолитика«Безнравственная дикость. Зачем праздновать беду?» – российский политик о Дне Победы Празднование Россией Победы над фашистской Германией якобы является плохим тоном и искажением исторических реалий.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВладимир ВладимировичВ СССР профессоров в фильмах всегда показывали большими чудаками, а этот чувак недалёкий политик, если не понимает смысла ПАРАДА.Лирина Полесская (Вяткина)В том, что говорит профессор, есть и правда. Прав ли Путин, сказав , что СССР победил ОДИН во второй мировой войне ? Я не согласна. Поясню свою позицию. Без сомнения, самый МОЩНЫЙ вклад в победу над фашизмом внес ВЕЛИКИЙ народ СССР. Но можно ли отвергать вклад ( пусть и не такой, как вклад СССР ) в победу над фашизмом народов других стран ? 1 января 1942 года была официально оформлена антигитлеровская коалиция, в которую входили 48 стран. Среди них---Великобритания, Франция, США, Китай, Австралия, Канада и еще ряд других стран. Был принят закон Ленд-Лиз, согласно которому нашей стране оказывалась военная, промышленная, сырьевая и продовольственная помощь. Из США , Канады, Великобритании за годы войны направлено 18300 самолетов, 11900 танков, 1900 паровозов, 66 дизельных электровозов, 427 000 автомобилей, 665 000 мясных консервов, 54 тонны шерсти на солдатские шинели , а также---автоматы, пистолеты, снаряды, минометы. Монголия оказывала поддержку СССР продовольствием, лошадьми ( 485 тысяч), меховыми полушубками, шапками. валенками. Индийская Армия показала себя в боях против немецко-итальянских войск в Африке. Широкий размах сопротивления фашизму оказывали Югославия, Албания. Греция. Помощь союзных государств составила 19 % национального дохода СССР. Г.К. Жуков сказал, что помощь союзников помогла Красной Армии. Решение об открытии второго фронта было принято СССР, США и Великобританией в мае-июне 1942 года, но открыт он был лишь 6 июня 1944 года. Открытие второго фронта ускорило разгром фашистской Германии. Второй фронт приковал к себе до одной трети сухопутных войск Германии. Победа все равно была бы за СССР, только пришла бы позже и стоила бы еще больших жертв. Второй фронт сократил сроки войны и количество жертв. Посмотрим, как же Европа сопротивлялась Гитлеру? Дания сопротивлялась 6 часов, Голландия---5 дней, Югославия---12 дней, Бельгия---18 дней, Греция---24 дня, Франция---43 дня. В целом вся Европа сдалась фашистам за 100 дней. Однако, надо отметить,что жители многих оккупированных фашистами территорий Европы поднимались на национально-освободительную войну. Но власти этих стран часто выступали против освободительной борьбы своих народов. В интересах элиты было лечь под Гитлера ! Власти оккупированных европейских стран предоставляли Третьему Рейху огромные запасы нефти, военную продукцию, стратегическое сырье, вооружение, топливо, технику, человеческие ресурсы. 30 % фашистских сил составляли войска стран Европы. СССР потерял в войне 26,6 миллионов человек и 30% национальных богатств. Героизм советских воинов вызывает горячее чувство благодарности и наш низкий поклон.Но мы должны помнить и быть благодарны и народам тех стран, кто, не щадя сил своих , боролся вместе с СССР с фашизмом. Наша им ОГРОМНАЯ благодарность и наше восхищение их мужеством !НШНина ШалеваНе забывайте, что Гитлера вооружала вся Европа со своими колониями по сему миру, и Штаты приняли участие в поддержке Гитлера с его партией. И вооружала более успешно, чем кто-то помогал СССР. Германия была полностью разоренной страной, а тут вдруг неожиданно возник фашизм, для которого нужны были капиталы для свои античеловеческих идей.. И как появилась сверхвооруженная армия Гитлера???НШНина ШалеваЯ еще оставила одни комментарий к госпоже Вяткиной, но он пропал. Речь была о том, что русофобы договорились и доболтались о нашей победе, что СССР и Россию выписали из списка победителей! В войне на уничтожение против Германии и СССР. Почему помогали Сталину только после победы за Москву? Поняли, что СССР может сломать хребет фашизму, который (фашизм)) никого не устраивал. Но и немцы разрабатывали ядерную бомбу!!! Гитлер до последнего дня надеялся на чудо оружие. И вся разведка знала, что немцы разрабатывали новую бомбу. Вы думаете, что страны антигитлеровской коалиции (которая стала появляться после битвы под Москвой)) такие все дураки? И никто не знал о новой угрозе. Знали, примерно, но не ожидали такого разрушения ядерного оружия.НШНина ШалеваРусофобия торжествует! Вяткина, как и эхо Москвы указала холодные цифровые данные что почем. Только не учла еще один фактор, что немцы принимали наркотики, поэтому и были сильными.. Воевали под наркотой. У нас 100 гр. водки после битвы, а у немцев постоянная наркота. Думается, что и вся верхушка Вермахта тоже применяла дурь. А это пусть уже историки поднимают секретные архивы. Но на самом, деле 9 мая 1945 года, в Берлине была уже другая Армия! Непобедимая Советская Армия. Слава Богу, что Путин ВВ возвращает статус нашей страны, как Российская Империя, у которой должна быть самая сильная армия в мире. Иначе не выживем в новом мире.Комментировать
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