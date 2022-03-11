Кард EFC 46 Кевин Ли — Диего Санчес: все участники турнира 12 марта

Ночью 12 марта по Мск пройдет 46 турнир организации Eagle Fighting Championship, в США, Майами, где в главном бое карда подерутся легенды UFC Кевин Ли и Диего Санчес.

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