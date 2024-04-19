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19 апреля — День поэзии и творческого мышления

19 апреля — День поэзии и творческого мышления

Мисоля и Тоша поинтересовались у педагога, как лучше всего провести этот день! 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить кандидат педагогических наук, заместитель руководителя детского сада «Школа Сотрудничества» Елена Борисовна Гусева и герои мультсериала «Дракошия» Тоша и Мисоля.

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