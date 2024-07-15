Обезвреженный БПЛА повредил емкость для нефти на базе в Орловской области

Обезвреженный беспилотник рухнул рано утром 15 июля на территорию нефтебазы в Орловской области. В результате незначительные повреждения получила емкость для хранения нефти, сообщил первый замгубернатора региона Владимир Ивановский.
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