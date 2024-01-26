Поправились после ковида: кто стал самым богатым в европейском футболе

Европейский футбол высшего уровня установил новый рекорд по доходам — в минувший сезон 20 самым богатым клубам континента удалось заработать на 14% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные ежегодного исследования Deloitte Money League.
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