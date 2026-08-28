В Кувшиновском округе семьи сразились в городошном спорте

«Кубок справедливости — 2026»: в Кувшиновском округе прошёл семейный турнир по городошному спорту. В Кувшиновском муниципальном округе состоялся межмуниципальный семейный турнир по городошному спорту «Кубок справедливости — 2026» — сообщает Министерство образования Тверской области.
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