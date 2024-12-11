Ягода, Ежов, Берия: почему расстреляли всех наркомов НКВД

Существовавший в 1934 – 1946 гг. НКВД заслужил печальную славу как инструмент сталинских репрессий. Но все главы НКВД и многие их заместители были сами обвинены в том, что должны были искоренять – в измене и попытках госпереворота.
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