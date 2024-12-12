Фото с места взрыва бытового газа в Бийске, где пострадали мать с ребенком

На место происшествия выехал прокурор города Дом в Бийске, где взорвался бытовой газ / Фото: прокуратура Алтайского края В Бийске начали проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали 52-летняя женщина и девятилетний сын, сообщает прокуратура Алтайского края.