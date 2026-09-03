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Регионы России

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Netmarble запустит свежий сервер ZERO для глобальной MMORPG Raven 2 в сентябре 2026 года

Netmarble запустит свежий сервер ZERO для глобальной MMORPG Raven 2 в сентябре 2026 года

Компания Netmarble объявила о запуске нового фреш-сервера ZERO для глобальной версии MMORPG Raven 2, который начнет работу 15 сентября 2026 года.

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