Виктор Орбан предложил превратить Украину в «спецзону»

Лучшим вариантом для Украины станет создание на ее территории буферной зоны между Западом и Россией. Такое мнение высказал премьер Венгрии Виктор Орбан в разговоры с бывшим канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем, передает ТАСС.