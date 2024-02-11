Виктор Орбан предложил превратить Украину в «спецзону»

Лучшим вариантом для Украины станет создание на ее территории буферной зоны между Западом и Россией. Такое мнение высказал премьер Венгрии Виктор Орбан в разговоры с бывшим канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем, передает ТАСС.
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