Украина: Два человека погибли и еще 10 получили ранения, около 14 домов и 25 транспортных средств были повреждены в Киеве, в том числе в Соломенском, Голосеевском, Подольском и Дарницком районах, по состоянию на утро в результате российских авиаударов.