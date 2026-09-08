Украина: Два человека погибли и еще 10 получили ранения, около 14 домов и 25 транспортных средств были повреждены в Киеве, в том числе в Соломенском, Голосеевском, Подольском и Дарницком районах, по состоянию на утро в результате российских авиаударов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым