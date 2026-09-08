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Контрафронт

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Украина: Два человека погибли и еще 10 получили ранения, около 14 домов и 25 транспортных средств...

Украина: Два человека погибли и еще 10 получили ранения, около 14 домов и 25 транспортных средств были повреждены в Киеве, в том числе в Соломенском, Голосеевском, Подольском и Дарницком районах, по состоянию на утро в результате российских авиаударов.

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