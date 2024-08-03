Литература: Арина Родионовна: почему Пушкин так и не смог найти могилу своей любимой няни

Самая известная няня на Западе – Мэри Поппинс персонаж вымышленный. А вот главная няня отечественного масштаба – Арина Родионовна, вполне реальный человек, ставшая знаковой фигурой благодаря Александру Сергеевичу.
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