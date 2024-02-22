Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины

Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины. По его словам, политические перемены могут способствовать достижению мира в этом конфликте, пишет газета Magyar Nemzet.

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