Зеленский впервые высказался о продвижении ВС РФ под Харьковом

Кроме того, президент Украины назвал преимуществом РФ ограничение Запада на удары по ее территории. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что продвижение ВС РФ в Харьковской области является только «первым шагом» в новом наступлении.
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