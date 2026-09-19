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Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона в 11:30 составило 7,5 часов

Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона в 11:30 составило 7,5 часов

Паломникам, находящимся в конце очереди к Храму Христа Спасителя, где выставили для поклонения десницу святителя Спиридона Тримифунтского, придется ждать около 7,5 часов.

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