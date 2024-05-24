Россия взялась за украинскую железную дорогу

Сергей Федотов

Укрзализныця лжёт самым гнусным образом. Как мы можем их обстреливать, если у нас ракеты ещё в апреле прошлого года закончились? Это они сами себя бомбят. Ну или дизеля(генераторы) на паровозах взрываются.