Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия взялась за украинскую железную дорогу

Россия взялась за украинскую железную дорогу

Российские силы в течение последних суток нанесли серьезные удары по железнодорожным объектам в Харьковской области.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Укрзализныця лжёт самым гнусным образом. Как мы можем их обстреливать, если у нас ракеты ещё в апреле прошлого года закончились? Это они сами себя бомбят. Ну или дизеля(генераторы) на паровозах взрываются.
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12 час.
Александр Жучков
Этттточно!!!
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11 час.
АЖ
Александр Жучков
Как же долго до нашего генштаба это доходило 🤔
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11 час.

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