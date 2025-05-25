Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Ведущая Собчак назвала инфантильными людей, которые покупают Лабубу

Ведущая Собчак назвала инфантильными людей, которые покупают Лабубу

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла покупателей трендовых брелоков Лабубу в виде монстров.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Скорее всего подобные &quot;подарки&quot; в банке из-под Кока-Колы рассчитаны не на 40 летних теток, как Собчак, а на детей.   А сорокалетним теткам не  нужно бы придумывать проблему.
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10 час.
ВИ
Виктория Иванова
Вот тут я с ней соглашусь. Инфантильными это, ещё, мягко. 😏
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7 час.
МШ
Марина Шулякова
Ну вот, теперь лна свлй образ может лепить с недочебурашки))
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4 час.
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