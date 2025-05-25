Ведущая Собчак назвала инфантильными людей, которые покупают Лабубу

Vladimir Lioubimcev Скорее всего подобные "подарки" в банке из-под Кока-Колы рассчитаны не на 40 летних теток, как Собчак, а на детей. А сорокалетним теткам не нужно бы придумывать проблему.

ВИ Виктория Иванова Вот тут я с ней соглашусь. Инфантильными это, ещё, мягко. 😏