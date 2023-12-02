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Петербург возместил часть затрат на расширение ОЭЗ из федерального бюджета

Петербург возместил часть затрат на расширение ОЭЗ из федерального бюджета

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» требует постоянных вложений для развития. Именно поэтому Северной столице и другим регионам России предоставили возможность возместить часть затрат на ОЭЗ из федерального бюджета.

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