Кремль оценил подготовку новых санкций США против России

В Кремле отреагировали на сообщения о возможном ужесточении американских санкций против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве внимательно отслеживают заявления Вашингтона, включая уведомления как на рабочем уровне, так и от главы государства, но в настоящее время не видят причин для беспокойства.