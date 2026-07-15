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Регионы России

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Кремль оценил подготовку новых санкций США против России

Кремль оценил подготовку новых санкций США против России

В Кремле отреагировали на сообщения о возможном ужесточении американских санкций против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве внимательно отслеживают заявления Вашингтона, включая уведомления как на рабочем уровне, так и от главы государства, но в настоящее время не видят причин для беспокойства.

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