Черноморский флот России превратился в одну большую мишень. Враг выбирает время и способы нанесения ударов, русские моряки отбиваются… если получится.
УКРАИНА УНИЧТОЖАЕТ РУССКИЙ ФЛОТ. ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Надо перестать давать возможность тренироваться врагу и делать ТО, что ОН должен делать в военное время, тогда и враг будет знать, что можно делать, а что принесёт ЕМУ смерть!👍😱👈👀
Ответить
18 час.
Регина Толстоброва
Уничтожать их надо побыстрее и не быть такими гуманными. это война, а не развлекалова.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии