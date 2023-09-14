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УКРАИНА УНИЧТОЖАЕТ РУССКИЙ ФЛОТ. ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

УКРАИНА УНИЧТОЖАЕТ РУССКИЙ ФЛОТ. ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Черноморский флот России превратился в одну большую мишень. Враг выбирает время и способы нанесения ударов, русские моряки отбиваются… если получится.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо перестать давать возможность тренироваться врагу и делать ТО, что ОН должен делать в военное время, тогда и враг будет знать, что можно делать, а что принесёт ЕМУ смерть!👍😱👈👀
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18 час.
Регина Толстоброва
Уничтожать их надо побыстрее и не быть такими гуманными. это война, а не развлекалова.
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12 час.

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