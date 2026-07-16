Производство уникальных онкосканеров наладят в Калужской области

В Калужской области готовят к серийному выпуску инновационный онкосканер OneCell Scan 3.0. Прибор, который станет первым в России устройством такого класса, позволит существенно ускорить диагностику онкозаболеваний: обследование займет всего две-три минуты.
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