Defense: Ситуацию в зоне СВО меняет одно из самых грозных оружий России

Специалисты рассказали о влиянии ракет "Кинжал" на ситуацию на поле бояПо данным YouTube-канала "Defense TV", украинские боевики по-прежнему не в состоянии выяснить, откуда ВС России запускают гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
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