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Забайкальцы смогут расширить территорию земельных участков для строительства

Забайкальцы смогут расширить территорию земельных участков для строительства

Правительство РФ внесло изменения в законопроект о государственной и муниципальной собственности в рамках реализации «Дальневосточный гектар», где гражданам предоставляется возможность расширить территорию земельных участков в целях строительства.

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