Путин рассказал, для чего Россия продолжит укреплять ВМФ

Укрепление ВМФ и наращивание его стратегической составляющей, включая строительство новых кораблей продолжится в России, заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на церемонии спуска на воду атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь».
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