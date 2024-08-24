Официально: Ройвал и Тайра возглавят турнир UFC Fight Night 245

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В ночь на 20 октября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 245, в главном бою которого подерутся бойцы наилегчайшего веса Брэндон Ройвал и Тацуро Тайра.