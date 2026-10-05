ВС РФ освободили Самойловку в Запорожской области

Группировка «Восток» освободила населённый пункт Самойловка в Запорожской области. Согласно сообщению об итогах боёв, село заняли гвардейцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии.
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